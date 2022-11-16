  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Antalya’da şüpheli çanta boş çıktı
Gündem

Antalya’da şüpheli çanta boş çıktı

Antalya’da vatandaşların şüphelenerek polise bildirdiği ve bomba imha uzmanı tarafından kontrol edilen çanta boş çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 20:34:00 -

Olay, Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi 7 Sokak üzerinde meydana geldi. Sokaktan geçen vatandaşlar kaldırım üzerinde duran bir çanta olduğunu görerek polis ekiplerine bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, sokağı güvenlik şeridi ile kapatarak bomba imha uzmanlarına haber verdi.

Bomba imha uzmanı tarafından yapılan kontrolde çantanın içerisinin boş olduğu görüldü.

O anları vatandaşlar ise meraklı gözlerle izledi.

Antalya'ya özgü babata keki tarifi! Babata keki nasıl yapılır? Akdeniz tatlısı babata keki nedir?
Antalya'ya özgü babata keki tarifi! Babata keki nasıl yapılır? Akdeniz tatlısı babata keki nedir?

Gıda

Antalya'ya özgü babata keki tarifi! Babata keki nasıl yapılır? Akdeniz tatlısı babata keki nedir?

Yer: Antalya! Ukraynalı cani kan dondurdu
Yer: Antalya! Ukraynalı cani kan dondurdu

Gündem

Yer: Antalya! Ukraynalı cani kan dondurdu

Bu silah Antalya'da üretiliyor! ABD, Avustralya, Rusya ve İngiltere peşine düştü
Bu silah Antalya'da üretiliyor! ABD, Avustralya, Rusya ve İngiltere peşine düştü

Ekonomi

Bu silah Antalya'da üretiliyor! ABD, Avustralya, Rusya ve İngiltere peşine düştü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23