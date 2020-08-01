  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Antalya'da suda hareketsiz bulunan yeşil deniz kaplumbağası telef oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-01 18:54:21 -
Antalya'da suda hareketsiz bulunan yeşil deniz kaplumbağası telef oldu

ANTALYA (AA) - Antalya'da denizde hareketsiz bulunan yeşil deniz kaplumbağası, rehabilitasyon merkezine götürülürken telef oldu.

Konyaaltı Plajı'nda güneşlenen vatandaşlar, kıyıdan 30 metre uzakta deniz yüzeyinde hareketsiz duran bir kişi olduğunu belirterek, cankurtaranlardan yardım istedi. Yardım için bölgeye giden cankurtaranlar, yüzemediği görülen bir deniz kaplumbağasıyla karşılaştı.

Deniz kaplumbağasını sahile çıkaran cankurtaranlar, Belek Turizm Merkezi'nde yuva yapan caretta carettaları izleyen Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) üyelerine bilgi verdi.

Sahile gelen EKAD üyeleri, deniz canlısının Antalya sahillerinde ender görülen yeşil deniz kaplumbağası (chelonia mydas) olduğunu belirledi.

EKAD üyelerince alınan deniz kaplumbağası, rehabilitasyon merkezine götürülürken telef oldu.

Dernek tarafından Antalya'da yürütülen Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma Projesi'nin asistanlığını yürüten Kerem Yekta Atatunç, AA muhabirine, yeşil deniz kaplumbağasında bariz bir yara izi bulunmadığını söyledi.

Kaplumbağanın bölgede çok ender yumurtlama yaptığını, beslenme ve kışlama amacıyla Antalya Körfezi'ne geldiğini anlatan Atatunç,"Yaşamsal göstergeleri çok düşüktü. Dalyan'daki Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi ile irtibata geçmiştik ama maalesef kurtarılamadı. Erkek kaplumbağanın beslenemediği için telef olduğunu tahmin ediyoruz." dedi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı