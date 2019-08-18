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Antalya'da silahlar konuştu! Pompalı tüfekle...

Kepez Devlet Hastanesi önünde, husumetli iki grup, otomobillerinden birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı.

18 Ağustos 2019 Pazar 13:10
Antalya'da silahlar konuştu! Pompalı tüfekle...

Antalya'da, aralarında önceden husumet bulunan iki grup, Kepez Devlet Hastanesi önünde bulundukları otomobillerden birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Kimsenin yaralanmadığı olayda, bir otomobil terk edilmiş halde bulunurken, polis şüphelilerin peşine düştü.

Olay, saat 09.30 sıralarında Kepez Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre aralarında önceden otomobil kundaklamadan dolayı husumet bulunan iki grup, hastane önünde karşılaştı. Tartışmaya başlayan taraflar, araçlarına yönelerek aldığı tabanca ve pompalı tüfekle birbirine ateş etti. Seyir halindeki araçlardan da bir süre birbirine ateş açan kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler, daha sonra farklı yönlere kaçtı.

BİR OTOMOBİL TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik çemberi oluşturan polis ekipleri, şüphelilerin kullandığı araçlardan biri olan 07 AGZ 387 plakalı otomobili, Kepez ilçesi Baraj Mahallesi 5899 Sokak'ta terk edilmiş halde buldu. Araçta yapılan incelemede, otomobilin sağ ön kapı üstünde domuz kurşunu izine, sağ tarafta ise çok sayıda saçma izine rastlandı.

EVDE TÜFEK VE FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Otomobilin terk edildiği sokaktaki bir evde yaşayanların konuyla bağlantısının olabileceğini düşünen polis, evde arama yaptı. Aramada ruhsatsız bir av tüfeği ve çok sayıda dolu fişek ele geçirildi. Olayda kullanıldığı düşünülen silahlardan biri olduğu düşünülen tüfek ve fişekler incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri diğer aracın plakasını ve kaçan şüphelilerin kimliğini belirleyip yakalamak için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 13:10
  1. Antalya
  2. saldırı
  3. kepez
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