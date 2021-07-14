Antalya'da şiddetli hortum! Demir direkler yerinden söküldü
Antalya’nın Elmalı ilçesinde meydana gelen hortum, demir direkleri yerinden sökerken, seracıları maddi zarara uğrattı.
Antalya'nın Elmalı ilçesinde şiddetli hortum meydana geldi. Hortum, seralardaki elektrik direklerini yerinden söktü. Seracılar hortum sebebi ile maddi zarara uğradı.
Demir direkleri yerinden söküldü!
Öğle saatlerinde boş bir arazide çıkan hortum, İsmail Samanlı’ya ait seraya doğru geldi. Seranın üzerinde bir süre etkili olan hortumda 1,5 dönüm alanın naylonları yırtılırken, demir beton direkleri yerinden söküldü.
'Mağdur olduk'
Seranın sahibi sahibi İsmail Samanlı, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Evde otuyorduk, sesler duyduk. Koşa koşa seramıza geldik. Naylonlar dağıldığını, demir betonların yerlerinden fırladığını gördük. 1,5 dönüm seramız zarar gördü. Mağdur olduk."