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Aktüel Antalya'da sahilde yürüyen kadına cinsel saldırı iddiası
Aktüel

Antalya'da sahilde yürüyen kadına cinsel saldırı iddiası

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 15:57:50 -
Antalya'da sahilde yürüyen kadına cinsel saldırı iddiası

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde, sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hasyurt sahilinde yürüyüş yapan kadını bir süre takip ettikten sonra darbederek cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı araştırma sonrası olayın şüphelisi olduğu belirlenen M.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve 15 suçtan sabıka kaydı olduğu tespit edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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