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Aktüel

Antalya’da Ruslar Zafer Bayramı’nı balkonlarda kutladı

Antalya’nın Alanya İlçesinde yaşayan Ruslar, 2’nci Dünya Savaşı’nda Sovyetler Birliği’nin Almanya’ya karşı kazandığı zaferin 75.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 18:28:56 -
Antalya’da Ruslar Zafer Bayramı’nı balkonlarda kutladı

Antalya’nın Alanya İlçesinde yaşayan Ruslar, 2’nci Dünya Savaşı’nda Sovyetler Birliği’nin Almanya’ya karşı kazandığı zaferin 75. yıl dönümünü korona virüs salgınından dolayı balkonlarda kutladı.


Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği tarafından, ’Rusya Zafer Bayramı’ nedeniyle korona virüs tedbirleri kapsamında etkinlik düzenlendi. Etkinlikle Dernek Başkanı Ekaterina Gündüz’ün öncülüğünde üzerlerinde o döneme ait askeri kamuflaj olan bir grup Rus vatandaşı belediye tarafından tahsis edilen üstü açık araçla, Rusların en çok ikamet ettiği Mahmutlar Mahallesi’nde tur attı. Mahalle turu atan araçta çalınan Rusya Zafer Bayramı anlatan çeşitli marşlara çok sayıda Rus vatandaşı da o güne özgü kıyafetlerle balkon ve pencerelere çıkarak eşlik etti. Ruslar, ellerindeki Rus bayraklarıyla ve karanfillerle çalınan marşlara hep bir ağızdan söylerken, çevredeki bazı vatandaşlar ise bu anları cep telefonlarına kaydetti. Yerli halk bu anı balkon ve pencerelerinden izledi.



“2. Dünya Savaşı’nda 27 milyon insanımız öldü”


Etkinlik ile ilgili bir açıklama yapan Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz, “Rusça konuşanlar için en önemli en değerli bayram 2. Dünya Savaşı’nda 27 milyon insanımız öldü. Bu savaşı kazanmak bizler için çok anlamlı, benim dedem hayatını kaybetti. Anneannem çocukluğunu toplama kampında geçirdi. Bu bayramı zor zamanlarda bu şekilde olsa da kutlamamıza izin verdiği içi Alanya Kaymakamlığına ve Alanya Belediyesine teşekkür ediyorum” dedi.

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