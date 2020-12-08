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Aktüel Antalya'da PTT şubesi soygunu sanığına 6 yıl 8 ay hapis cezası
Aktüel

Antalya'da PTT şubesi soygunu sanığına 6 yıl 8 ay hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-08 17:35:22 -
Antalya'da PTT şubesi soygunu sanığına 6 yıl 8 ay hapis cezası

ANTALYA (AA) - Antalya'da kargo gönderme bahanesiyle girdiği PTT şubesini soyduğu gerekçesiyle yargılanan sanık 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Okan C, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada müşteki PTT çalışanı S.B. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Okan C. savunmasında, borçlarının olduğunu, ödeyemediğini ve bu nedenle bunalıma girdiğini iddia etti.

Alacaklılarının borcunu istemeye başlaması ve faturalarının birikmesi sonucu böyle bir yola başvurduğunu öne süren sanık, "Yüzümde maske vardı, şapka da taktım. PTT şubesine girince 'ablacığım sana zarar vermeyeceğim, bunalımdayım, ihtiyacım var, kasayı aç' dedim. Kasayı açınca paraları aldım ve gidip direkt borçlarımı kapattım." dedi.

Bir gün sonra çocuklarıyla vedalaştıktan sonra teslim olduğunu ifade sanık, cezaevine girdikten sonra ailesinin PTT'nin zararını giderdiğini kaydetti.

PTT çalışanı müşteki S. B. ise sanıktan şahsi olarak bir şikayetinin olmadığını, olay günü sanığın ayakkabı kutusunun içinden bıçak çıkardığı için alarma basamadığını anlattı.

S.B, kasadaki bütün paraları alan sanığın kendisine karşı tehdit ve darp uygulamadığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanık Okan C'ye "nitelikli yağma" suçundan indirim hükümleri uygulayarak 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Heyet sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kepez ilçesi Habipler Mahallesi'ndeki PTT şubesinden 30 Eylül'de kadın görevliyi bıçakla tehdit ederek 7 bin lira çalan Okan C. tutuklanmıştı.

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