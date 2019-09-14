0553 313 94 23

Antalya’da otomobilin çarptığı minibüs park halindeki araçlara vurdu: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 16:47
Antalya’da otomobilin çarptığı minibüs park halindeki araçlara vurdu: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Otomobilin yandan çarptığı minibüs, yol kenarında park halinde bulunan 4 araca çarparak araçlarda büyük çapta hasar oluşmasına neden oldu. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Orhangazi Caddesindemeydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya Caddesi istikametine gitmekte olan Vedat Dural’ın kullandığı 07 AFR 155 plakalı otomobilin Orhangazi ve Mithatpaşa caddelerinin kesiştiği kavşakta, Mithatpaşa caddesinde Hisar caddesi istikametine seyir halindeki Devrim Eryılmaz’ın kullandığı 07 LUM 52 plakalı minibüse yandan çarpması sonucunda meydana geldi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Faruk Türker yaralandı. Yaralı 112 ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.


07 LUM 52 plakalı minibüs çarpmanın şiddetiyle Mithatpaşa caddesinde yol kenarında park halindeki 07 SN 004, 07 LB 104, 07 MA 5182 ve 34 JAF 26 plakalı araçlara çarparak büyük çapta maddi hasar oluşmasına neden oldu.Kazayı görerek işyerlerinden ve evlerinden dışarı fırlayan park halindeki araç sahipleri araçlarını görünce şaşkına dönerken, kazaya karışan araçlar olay yerine gelen çekicilerle kaldırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 16:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya'da annesiyle tartışan babasını bıçaklayıp, öldürdü
    1. Antalya'da annesiyle tartışan babasını..
    2. Türk Telekom Arena iş ilanı! İşte,..
    3. Türkiye'den Moro Müslümanlarına destek
    4. Donald Trump dünyaya az önce ilan..
    5. Beyaz Saray'dan Hamza bin Ladin'in..
    6. AK Parti israf olur diye vazgeçmişti!..
    7. Vali Yerlikaya Ahilik Haftası..
    8. Ergenekon Savcısı Gültekin Avcı,..
    9. Enflasyon tek haneye mi düşüyor?..
    10. Şırnak’ta 16 yaşındaki gençten 5..
    11. Başakşehir Sivasspor canlı maç takip
    12. ABD, başına ödül koyduğu Usame bin..
    13. Kahramanmaraş’ta zeytinlik alanda..
    14. İlahiyatçı yazar erkeklerden şikayet..
    15. SU-35 savaş uçağı İstanbul semalarında..
    16. Kaymakam Sinanoğlu’ndan yatırım çağrısı
    17. Başkan Büyükkılıç’ın eşi Dr. Necmiye..
    18. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yalova’da
    19. Bakir İzetbegoviç yeniden SDA genel..
    20. MHP Genel Başkanı Bahçeli:“Yeni..
    21. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    22. Gazişehir Gaziantep’in takımının ismi..
    23. Çanakkale’de 2 turizm merkezinin..
    24. Havran’da çatıda mahsur kalan köpeği..
    25. Karacabey’in düşman işgalinden..
    26. 14 yaşındaki çocuk ablasını vurdu
    27. CHP lideri Kılıçdaroğlu, 17 Eylül’de..
    28. Antalya’da otomobilin çarptığı minibüs..
    29. Saraydan 1 milyon sterlinlik altın..
    30. Kapadokya’da Pazar günü balon turları..
    Meral Akşener, Bilal Erdoğan ile çekilen fotoğrafla ilgili suskunluğunu bozdu
    Meral Akşener, Bilal Erdoğan ile çekilen fotoğrafla ilgili suskunluğunu bozdu
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...