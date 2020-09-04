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Aktüel Antalya'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda arka koltuktaki genç kadın öldü
Aktüel

Antalya'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda arka koltuktaki genç kadın öldü

Otomobil sürücüsünün de hafif yaralandığı saldırıya ilişkin polis ekiplerinin bazı şüphelileri gözaltına aldığı öğrenildi

Yeniakit Publisher
2020-09-04 12:34:58 -
Antalya'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda arka koltuktaki genç kadın öldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilde pompalı tüfekle vurulan genç kadın yaşamını yitirdi.

Yukarıpazarcı Mahallesi İnönü Caddesi'nde seyir halindeki Nazif Genç'in kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı.

Arka koltukta oturan 19 yaşındaki Rabiya Çerçi göğsünden, sürücü ise kulağından yaralandı.

Sürücünün yaralı halde hastaneye götürdüğü genç kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

- 7 aylık bir çocuk annesiymiş

Çerçi'nin Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirilen cenazesini almak için anne Ümit Çerçi ve ağabeyi Erkan Çerçi geldi. Burada bir süre bekleyen aile, defin işlemleri için diğer illerden gelecek akrabalarının yetişemeyeceğinin anlaşılması üzerine cenazeyi teslim almadı.

Rabiya Çerçi'nin 2015 yılında evden kaçtığı, ailesinin kayıp ilanı vermesiyle bulunduğu ve 7 aylık bir çocuğunun olduğu öğrenildi.

Öte yandan, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin silahlı saldırıya ilişkin gözaltına aldığı bazı kişilerin olduğu, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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