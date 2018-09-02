Antalya’da otomobil motosiklet ile çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Kumluca’nın Karşıyaka Mahallesinde Ali Sefa K.’nın (19) kullandığı 07 TCB 24 otomobil, Caner S. (23) kullandığı 07 VGB 13 plakalı motosiklete çarptı. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü Caner S. ve motosikletin arkasındaki Y.P. (19) yaralandı. Caner S. Kumluca Devlet Hastanesine, Y.P. İse Özel Hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan yaralılar, her iki hastanede tedavi altına alındı.

Kaza ilgili soruşturma devam ediyor.