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Aktüel

Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-27 22:42:56 -
Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ANTALYA (AA) - Muratpaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kundu Oteller Bölgesi Tesisler Caddesi'nde, sürücüsü öğrenilemeyen 07 V 1420 plakalı otomobil, İsmail Pirinç yönetimindeki elektrikli motosiklet ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada İsmail Pirinç olay yerinde (53) hayatını kaybetti, yaralanan oğlu Muhammet Eren Pirinç ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası kaçan otomobil sürücüsü ise ekipler tarafından yakalandı.

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