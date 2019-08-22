Antalya'da otomobil devrildi: 4 kişi yaralı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkan otomobil devrildi. Kazada ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.22 Ağustos 2019 Perşembe 17:33
Antalya'nın Alanya ilçesinde, Şengül Barutçu (42) yönetimindeki 07 NC 755 plakalı otomobil, D-400 kara yolunda kontrolden çıkarak önce kaldırıma ardından da akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak devrildi.
Kazada sürücü Barutçu, araçta bulunan çocukları Yusuf (8) ve Oğuz (6) Barutçu ile Adem Yiğit (42) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Yiğit ve çocukların tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi.
YORUM YAZ