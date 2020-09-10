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Aktüel Antalya'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Aktüel

Antalya'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangın nedeniyle bir ev ve sera zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-09-10 02:04:51 -
Antalya'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alacami Mahallesi Acarlar mevkisindeki yerleşim yerlerine yakın bir bölgedeki otluk alanda çıkan yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz ve çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale edildi.

Yangın yaklaşık iki saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Yangında bir ev ve sera ile meyve bahçeleri zarar gördü.

Alacami Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın bir bölgedeki otluk alanda yangın çıkmıştı. Rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangında yakın bölgede yaşayan bazı vatandaşların evleri boşaltılmıştı.

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