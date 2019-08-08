Antalya’da orman yangını Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını devam ediyor.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını devam ediyor. 30 arazöz, 4 dozer ve yaklaşık 200 orman işçisinin müdahale ettiği yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre bugün dün gece saat 23:00 sıralarında Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl bölgesicoplar mahallesindeki ormanlık alandan alevler yükselmeye başladı. Kısa süre içinde Gündoğdu mahallesi Araplar bölesine ulaşan alevler asfaltı aşıpDenizyaka Vahaplar mahallesine doğru ilerlemeyi sürdürüyor. Gece olduğu için yangın söndürme helikopterlerinin havalanmadığı öğrenildi. Antalya Orman işletme Bilge Müdürlüğüne bağlı yaklaşık 30 arazöz, 4 dozer ve yaklaşık 200 orman işçisi çalışmalarını sürdürüyor.

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