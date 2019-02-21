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Antalya’da omurga sağlığı ünitesi açıldı

Prof.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:01
Antalya’da omurga sağlığı ünitesi açıldı

Prof. Dr. Yetkin Söyüncü Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü ve Omurga Sağlığı Ünitesi’nde hasta kabulüne başladı.


Memorial Antalya Hastanesi’nde omurga sağlığı ünitesi hizmet vermeye başladı. Prof. Dr. Yetkin Söyüncü Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü ve Omurga Sağlığı Ünitesi’nde hasta kabulüne başladı.


Prof. Dr. Yetkin Söyüncü 1969 yılında Antalya’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya’da tamamlayan Prof. Dr. Söyüncü, 1992 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden birincilik derecesi ile mezun oldu. Prof. Dr. Söyüncü 1998 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’ndan ihtisasını aldı. 1999-2000 yılları arasında Diyarbakır Asker Hastanesinde Tabip Teğmen olarak askerlik görevini yerine getirdikten sonra 3 ay Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde omurga cerrahisi alanında ‘’Klinik Araştırmacı’’ olarak çalıştı. Prof. Dr. Söyüncü 2001-2003 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 2002 yılında ABD’de omurga cerrahisi ve çocuk ortopedisi konularında; Texas Scottish Rite Çocuk Hastanesi ve John Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedik Cerrahi Anabilim Dalı’nda “gözlemci” ve “omurga cerrahisinde uluslararası değişim programı ziyaretçisi ve gözlemci”’ pozisyonlarında çalıştı. 2001 yılından beri Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda görev yapan ve 2006 yılında doçent unvanını alan Prof. Dr. Söyüncü 2012 yılında profesör oldu. Prof. Dr. Söyüncü 2012-2015 yılları arasında Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yerine getirdi. 2009-2011 ve 2015-2017 yılları arasında Türk Omurga Derneği yönetim kurulu üyelik ve genel sekreterliği, 2010-2013 yılları arasında AOSpine Türkiye Omurga Merkezi ve Fellowluk direktörlüğü yaptı. 2008 yılından beri Asya-Pasifik Ortopedi Derneği Omurga Bölümünün Türkiye Delegesi olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. Söyüncü çocukluk ve yetişkin döneminde karşılaşılan skolyoz, kifoz, bel ve boyun fıtıkları ve spinal kanal darlıkları, omurga enfeksiyonları, tümörleri, travmatik ve osteoporotik kırıkları gibi her türlü omurga rahatsızlıklarının tedavi ve cerrahileri ile ilgilenmektedir.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:01
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