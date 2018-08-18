Antalya'da nefes kesen düello!

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf ev sahibi Antalyaspor olurken 8. dakikada Diego maçtaki gol perdesini açtı. 1-0 geriye düşen Atiker Konyaspor golden sonra oyunda dengeyei sağladı ve 39. dakikada Ömer Ali Şahiner ile beraberliği yakaladı. Fofana'nın 45. dakikada attığı golle Konyaspor soyunma odasına 2-1'lik üstünlük ile gitti.

İkinci yarıda da gol düellosu devam etti. Konuk ekip 53. dakikada Ömer Ali Şahiner ile skoru 3-1 yaparken Antalyaspor 67. dakikada Maicon ile farkı 1'e indirdi. 75. dakikada da Diego bir kez daha sahneye çıktı ve Antalyaspor'a beraberliği getiren golü kaydetti.

Antalyaspor maçın son dakikalarında Drole ile galibiyet golüne çok yaklaştı ancak Serkan Kırıntılı gole izin vermedi ve karşılaşma 3-3'lük skorla sona erdi. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Jevtovic ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.