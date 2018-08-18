THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Antalya'da nefes kesen düello!

Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor evinde Atiker Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 23:56
Antalya'da nefes kesen düello!

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf ev sahibi Antalyaspor olurken 8. dakikada Diego maçtaki gol perdesini açtı. 1-0 geriye düşen Atiker Konyaspor golden sonra oyunda dengeyei sağladı ve 39. dakikada Ömer Ali Şahiner ile beraberliği yakaladı. Fofana'nın 45. dakikada attığı golle Konyaspor soyunma odasına 2-1'lik üstünlük ile gitti.

İkinci yarıda da gol düellosu devam etti. Konuk ekip 53. dakikada Ömer Ali Şahiner ile skoru 3-1 yaparken Antalyaspor 67. dakikada Maicon ile farkı 1'e indirdi. 75. dakikada da Diego bir kez daha sahneye çıktı ve Antalyaspor'a beraberliği getiren golü kaydetti.

Antalyaspor maçın son dakikalarında Drole ile galibiyet golüne çok yaklaştı ancak Serkan Kırıntılı gole izin vermedi ve karşılaşma 3-3'lük skorla sona erdi. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Jevtovic ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 23:56
  1. Antalyaspor
  2. Atiker Konyaspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yorumu: Cocu'ya saygım var ama...
    1. Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yorumu:..
    2. Fenerbahçe'de ayrılık! Cocu açıklama..
    3. Başkan Erdoğan'ın atamaları Resmi..
    4. Fenerbahçe Malatya'da kayıp! Müthiş..
    5. Antalya'da nefes kesen düello!
    6. Bölge halkı çağrıda bulundu:..
    7. Bakan Çavuşoğlu'ndan vize açıklaması
    8. Türk halkından Başkan Erdoğan'a tam..
    9. Fenerbahçe maçında kriz!..
    10. Merkel ve Putin'den ortak "Suriye"..
    11. Kemal Kılıçdaroğlu: Kofi Annan'ı..
    12. Angela Merkel: İdlib ve çevresinde..
    13. ABD ihanetle suçladı: Sırtımızdan..
    14. Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik..
    15. Mardin'de trafik kazası: 1 kişi..
    16. Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 1 kişi..
    17. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu!
    18. Canan Karatay: İstediğiniz kadar..
    19. Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a tebrik..
    20. Skandal karar! Müslümanlara..
    Arap dünyasından çarpıcı Erdoğan karikatürü!
    Arap dünyasından çarpıcı Erdoğan karikatürü!
    Altaylı, Kılıçdaroğlu'na fena sardı: Biraz daha avans vereyim
    Altaylı, Kılıçdaroğlu'na fena sardı: Biraz daha avans vereyim
    Papaz Brunson hırsız çıktı!
    Papaz Brunson hırsız çıktı!
    Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
    Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
    Öldürülen terörist için skandal ifade! 'Kahramandı'
    Öldürülen terörist için skandal ifade! 'Kahramandı'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Turgut Alp ve Hayme Hatun Diriliş Ertuğrul'dan ayrılıyor mu?
    Turgut Alp ve Hayme Hatun Diriliş Ertuğrul'dan ayrılıyor mu?
    Gezici Halit Ergenç kendini kesti
    Gezici Halit Ergenç kendini kesti