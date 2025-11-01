  • İSTANBUL
Gündem Antalya’da Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara trafik kazasında yaralandı
Gündem

Antalya’da Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara trafik kazasında yaralandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Antalya’da Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara trafik kazasında yaralandı

Antalya’da Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, makam aracıyla geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde ağrıları olduğu öğrenilen Kara, hastanede yapılan tahlil ve tetkiklerin ardından taburcu edildi.

Kaza, Tonguç Caddesi ile Şarampol Caddesi kesişiminde meydana geldi. Erkan S. idaresindeki 07 AIR 470 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, Ahmet Ç.’nin kullandığı Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara’nın da içerisinde bulunduğu 07 AA 119 plakamı makam aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve kaldırıma çıkarak kontrolünü kaybeden makam aracı önünde ilerlemekte olan Aslı Ü. idaresindeki 07 BLF 901 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar araçta bulunanların yardımına koştu.

Kaymakam hastaneye kaldırıldı

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle sarsıntı geçiren Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kontrol amacıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya karışan diğer araçlarda bulunan sürücü ve yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemesinin ardından makam aracı çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde ağrıları olduğu öğrenilen Kara, yapılan tahlil ve tetkiklerin ardından taburcu edildi.

