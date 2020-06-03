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Aktüel

Antalya’da motosiklet kazası: 1 yaralı

Antalya’da köprü üzerinde ’U’ dönüşü yapmak isteyen motosiklete arkadan gelen kamyonet çarptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 16:43:06 -
Antalya’da motosiklet kazası: 1 yaralı

Antalya’da köprü üzerinde ’U’ dönüşü yapmak isteyen motosiklete arkadan gelen kamyonet çarptı. Köprüde trafiğin aksamasına neden olan kazada motosiklette yolcu olarak bulunan kadın yaralandı.


Kaza, Manavgat ilçesi Yapay Şelale istikametinden İbrahim Sözen Caddesi istikametine seyir halindeki Ahmet Koşar’ın kullandığı plakasız motosiklet Manavgat Köprüsü üzerinde ’U’ dönüşü yaptığı sırada aynı istikamette seyir eden Ali Demir’in kullandığı 01 BKE 89 plakalı kamyonet motosiklete çarptı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Songül Demir yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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