Antalya'da motosiklet ile otobüs çarpıştı: 1 ölü
Antalya'nın Serik ilçesinde, otobüsle çarpışan motosikletin sürücüsü vefat etti.09 Ağustos 2019 Cuma 10:21
Yahya Y. İdaresindeki otel personeli taşıyan otobüs, Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde,Seyfettin Toydaş'ın kullandığı motosikletle çarpıştı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Toydaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Otobüs şoförü Yahya Y. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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