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Aktüel

Antalya'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 16:17:43 -
Antalya'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fığla Mahallesi'nde park halindeki motosikletin çalındığının ihbar edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin eşkalini belirlediği şüphelinin E.Y. (29) olduğu tespit edildi. Şüpheli, Büyükhasbahçe Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Çalıntı olduğu bildirilen plakasız motosiklet de şüphelinin evinde bulundu.

Polis merkezine götürülen E.Y, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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