Antalya'da midibüsle kamyonet çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Antalya'nın Alanya ilçesinde midibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 2'si ağır 15 kişi yaralandı.09 Ağustos 2019 Cuma 12:20
Ebubekir Tuncer (46) idaresindeki midibüs,Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda Fuat Kına'nın (73) kullandığı kamyonetle çarpıştı.
Kazada kamyonet sürücüsü ile midibüsteki 4'ü turist 14 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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