  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Antalya'da mevsimlik işçilerin çocukları havuzda yüzmenin mutluluğunu yaşadı

Yeniakit Publisher
2020-07-29 16:19:05 -
Antalya'da mevsimlik işçilerin çocukları havuzda yüzmenin mutluluğunu yaşadı

ANTALYA (AA) - Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nin yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi kapsamında mevsimlik işçilerin aileleri havuzda eğlendi.

Gençlik Merkezi yetkilileri tarafından Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'na getirilen ve 7 ile 14 yaşları arasında değişen 15 çocuğa havuz sürprizi yapıldı.

Havuzda gönüllerince eğlenen çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Yüzme bilmeyen çocuklara da eğitim verildi.

Gençlik Merkezi Başkanı Erhan Korkmaz, çocukları ilerleyen günlerde de sanatsal etkinlikler ve sportif faaliyetlerde buluşturacaklarını söyledi.

Çocuklardan Numan Yıldırım, daha önce denizde yüzdüğünü ancak ilk defa havuza girdiğini belirtti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı