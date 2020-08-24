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Aktüel Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Aktüel

Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 16:19:37 -
Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde, makilik alanda çıkan ve yerleşim yerini tehdit eden yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Nebiler Mahallesi'nde makilik alanda bilinmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

Vatandaşların, durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden 1 helikopter, 7 itfaiye ve arazöz ile 20 personel müdahale etti.

Şu ana kadar yaklaşık 5 hektar makilik alan ve yanındaki zeytinlikte etkili olan yangında, 5 ahır, buğday ve saman balyaları bulunan depolar ile bir römork ve zirai aletler hasar gördü.

Yerleşim alanlarını da bir süre tehdit eden yangının etkilediği alanda, soğutma çalışması sürüyor.



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