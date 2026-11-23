Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 546. Sokak'taki 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde öğlen saatlerinde, 10. sınıf öğrencisi E.V.K. (17), aynı sınıfta okuduğu N.D.'yi (16) maket bıçağıyla boynundan, yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kızının kaldırıldığı hastanede konuşan anne Gamze D., doktorların şah damarına gelmeye 1 santimetre kaldığını söylediğini aktardı.

E.V.K., olayın ardından sınıfın penceresine çıkıp 3. kattan atladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bildirim üzerine okula çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Maket bıçağıyla yaralanan N.D. ile 3. kattan atlayarak yaralanan E.V.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayı haber alan veliler okula koştu. Okul yönetimi, ailesi gelen öğrencilerin okuldan çıkmasına izin verdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Anne: "Doktorlar şah damarına gelmeye 1 santimetre kalmış diyor"

Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kızının yanına gelen Gamze D., saldırıyı yapan E.V.K.'nın kızının sınıf arkadaşı olduğunu belirtti. Anne olayı şöyle anlattı: "Aralarında hiçbir sorun yok. Kızımı tuvalete çekiyor. Önce bahçede bir tur atıyorlar. 'Gel birlikte tuvalete gidelim' diyor. Bakıyorlar tuvaletin kapısı kilitli, kızım arkasını döndüğü an cebindeki maket bıçağını çıkarıp kızımı boynundan, yüzünden, sırtından yaralıyor. Kızım o anda zaten bayılmış. Şu anda kızım acil serviste yatıyor."

Maket bıçağının şah damarına yakın bir noktaya isabet ettiğini ve kızının tedavisinin sürdüğünü dile getiren Gamze D., "Doktorlar şah damarına gelmeye 1 santimetre kalmış diyor. Herhangi bir sorunu yoktu kızımın, büyük ihtimalle gözüne kestirdi. Kızım olmasa başkası da olabilirdi" dedi.

Kızının sessiz sakin bir çocuk olduğunu ve iyi niyetinden faydalanıldığını söyleyen anne, okula dair değerlendirmesini de paylaştı: "Biz okuldan çok memnunduk. Okulda disiplin iyi, müdürler ve öğretmenler iyi, okulda bir sorun yoktu."