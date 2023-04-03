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Yerel Antalya'da kurt saldırısı: 243 koyun telef oldu!
Yerel

Antalya'da kurt saldırısı: 243 koyun telef oldu!

Yeniakit Publisher
2023-04-03 16:25:00 -
Antalya'da kurt saldırısı: 243 koyun telef oldu!

Antalya'da koyun dolu ağıla giren kurtlar 243 küçükbaş hayvanı telef etti.

Antalya'da koyun dolu ağıla giren kurtlar 243 küçükbaş hayvanı telef etti.

Besici Ali Özen'in Kasaba Mahallesi'ndeki ağılına gece saatlerinde kurtların girdiğini ihbarı üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ağıldaki 243 koyun ve kuzunun kurtlar tarafından telef edildiğini belirledi.
Fotoğraflama yapan ekipler, olaya ilişkin tutanak hazırladı.

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