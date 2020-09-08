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Aktüel Antalya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında otobüs ve taksiler denetlendi
Aktüel

Antalya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında otobüs ve taksiler denetlendi

Yeniakit Publisher
2020-09-08 15:52:22 -
Antalya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında otobüs ve taksiler denetlendi

ANTALYA (AA) - Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında otobüs ve taksilerde denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminalinde çıkış yapan otobüslerde denetim için çalışma başlattı.

Denetimlerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında ayakta yolcu alınıp alınmadığı, şoför ve yolcuların maske ile sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi.

Ekipler daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda taksici esnafına yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Kurallara uymayan sürücü ile yolculara gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapıldı.

- "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla yeni bir sürece başlandı"

Trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cemil Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyayı saran Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı günden beri, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararları doğrultusunda denetim yaptıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu denetimlerde biraz daha duyarlı olunması, hijyen, mesafe ve maske konusuna azami şekilde dikkat edilmesi konusundaki açıklamalarıyla yeni bir sürece girdiklerini dile getiren Doğan, "Yolcuların maske ve mesafeye dikkat etmeleri, akraba olmayan kişilerin yan yana oturmalarının engellenmesi, yolcu sayısıyla ilgili sınırlamalara uyulup uyulmadığı konularında sıkı denetimler yapıyoruz. Denetimlerimiz minibüs, halk otobüsü ve tramvaylarda da devam ediyor." diye konuştu.

Denetimden geçen taksici Fikret Yassan ise uygulamadan memnun olduklarını ifade etti.

Yassan, "Taksiye maskesiz binmek isteyenlere maske veriyoruz. Maskelerini takmaları için her zaman uyarıyoruz." dedi.

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