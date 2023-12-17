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Yerel Antalya'da korkutan yangın! Çocuklar etkilendi
Yerel

Antalya'da korkutan yangın! Çocuklar etkilendi

Yeniakit Publisher
2023-12-17 08:49:00 - 2023-12-17 08:50:40
Antalya'da korkutan yangın! Çocuklar etkilendi

Antalya'da bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 3'ü çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.

Antalya'da gerçekleşen yangın, Muratpaşa ilçesinde bulunan 7 katlı bir apartmanın 5'inci katında başladı.

Durumu fark eden komşular, yangın çıkan dairedeki 3 çocuğu dışarı çıkardı. Çevredekileri ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi.

Belirtilen adrese giden ekipler, yangını büyümeden söndürdü. Yaşlı olduğu için evden çıkamayan bir kadını da itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla aşağı indirdi.

Dumandan etkilenen 3 çocuk ve anneanneleri sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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