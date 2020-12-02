  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Antalya'da kasımda işlem gören sebze ve meyvenin fiyatlarında artış oldu
Ekonomi

Antalya'da kasımda işlem gören sebze ve meyvenin fiyatlarında artış oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-02 13:02:48 -
Antalya'da kasımda işlem gören sebze ve meyvenin fiyatlarında artış oldu

ANTALYA (AA) - Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvenin fiyatı ile miktarı kasımda bir önceki aya göre artış gösterdi.

Antalya Ticaret Borsası tarafından kasımda kentin hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyve endeksleri açıklandı.

Bu doğrultuda miktar endeksine göre, bir önceki ayla kıyaslandığında domateste yüzde 109, sebzede yüzde 61,67 ve meyvede yüzde 3,26 oranında artış oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre ise domates, sebze ve meyvede azalma gözlendi.

Fiyat endekslerine göre ise kasımda bir önceki ayla kıyaslandığında domateste yüzde 27,82 ve sebzede yüzde 40,72 artış yaşandı, geçen yılın aynı ayına göre ise domateste yüzde 74,85, sebzede yüzde 69,61 ve meyvede yüzde 48,10 artış oldu.

Son 5 yılın kasım ayı değerlendirmesine göre ise domates, sebze ve meyvede miktar oranları düşerken, fiyatları arttı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
100 ülke Türkiye'den almak için sıraya girdi
Ekonomi

100 ülke Türkiye'den almak için sıraya girdi

Dünyada Türk silahlarına olan ilgi artıyor. En çok ihracat yapılan ülke ABD olurken diğer en çok talep ise Rusya ve Fransa'dan geldi...
Hemşire itiraf etti: Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran sözler!
Dünya

Hemşire itiraf etti: Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran sözler!

Maradona'nın hemşiresi efsane ismin ölümüyle ilgili itirafta bulundu. Hemşire, Maradona'nın beyin ameliyatı sonrası evinde yere düşüp kafası..
Meral Akşener'in iddialarına Bakanlıktan yalanlama
Gündem

Meral Akşener'in iddialarına Bakanlıktan yalanlama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in Çukurova Havalimanı ile ilgili iddialarını yalanladı. Bakanlıktan yapılan ..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay