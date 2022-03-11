  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Antalya'da kar küreme aracı ile araç çarpıştı: 2 ölü
Yerel

Antalya'da kar küreme aracı ile araç çarpıştı: 2 ölü

Korkuteli ilçesinde kaygan yol sebebiyle hafif ticari araç ile kar küreme aracı çarptıştı. Kazada 2 kişi ölürken, küreme aracı şoförü gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 11:49:00 -
Antalya'da kar küreme aracı ile araç çarpıştı: 2 ölü

Fethiye'den Antalya'nın Korkuteli ilçesine giden M.K. (37) yönetimindeki 07 AEZ 007 plakalı hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Araç, o esnada aynı bölgede bulunan Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait 58 UD 327 plakalı kar kürüme aracıyla çarpıştı.

Ticari araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti

Hafif ticari araçtaki M.K., İ.K. (39) ve A.A.'nın (49), olay yerinde can verdikleri belirlendi.

Ölenlerin cansız bedenleri, incelemelerin ardından Korkuteli Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.

Küreme aracı sürücüsü gözaltında

Kar kürüme araç sürücüsü A.Ü. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay