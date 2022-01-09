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Yerel Antalya’da kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu
Yerel

Antalya’da kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu

Antalya'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Bin 825 metre rakımlı Alacabel geçidinde kar kalınlığı yer yer 20-30 santimetreye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 04:28:00 -
Antalya’da kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı yer yer 20-30 santimetreye kadar ulaşırken ekipler çok sayıda iş makinası ile yolda biriken karı temizleme çalışması başlattı.

Saat 22.00 sıralarında başlayan ve halen devam eden yağış sebebiyle Karayolları Alacabel ekipleri de harekete geçti. Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizliyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve yolun açık olduğu bildirildi.

Bölgede kar kalınlığının yer yer 20-30 santimetreye ulaştığı bildirilirken, Karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor.

Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.

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