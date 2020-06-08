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Aktüel

Antalya'da kanalizasyon borusuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-08 14:42:40 -
Antalya'da kanalizasyon borusuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kanalizasyon borusuna sıkışan kedi yavrusu iki saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Uncalı Caddesi'ndeki kanalizasyondan kedi sesinin geldiğini duyan vatandaşlar, durumu Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine merkezde görevli teknik ekip, kediyi sıkıştığı yerden çıkarmak için harekete geçti. Önce kanalizasyonun beton kapaklarını tek tek kaldıran ekip, daha sonra sesin geldiği kanalizasyon borusunun içine girdi.

Ekip, bir günden fazla süredir kanalizasyon borusunda sıkıştığı tahmin edilen kedi yavrusunu iki saatlik çalışmayla bulunduğu yerden çıkardı.

Rehabilitasyon Merkezine götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen kediye "Işık" ismi verildi.

Sağlıklı olduğu belirlenen kedi yavrusu sahiplendirilecek.

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