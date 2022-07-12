Antalya'da kahrettiren olay!
Antalya Belek Mahallesi'nde Kurban Bayramı tatili için villa kiralayan Kades ailesinin dün saat 17.00 sıralarında evde bulunduğu sırada bahçedeki havuz kenarında oynayan Zeynep Mina, dengesini kaybederek suya düştü.
Antalya Belek Mahallesi'nde Kurban Bayramı tatili için villa kiralayan Kades ailesinin dün saat 17.00 sıralarında evde bulunduğu sırada bahçedeki havuz kenarında oynayan Zeynep Mina, dengesini kaybederek suya düştü.
Anne ve babası, kızlarının havuzda çırpındığını fark etti. Havuza atlayan baba, kızını çıkartıp 112'yi aradı.
Minik Zeynep tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minik Zeynep, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Zeynep, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minik kızın cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Baba ve anne polis merkezinde ifade verdi.
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