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Antalya’da istihdam fuarı ANİF, 6’ncı kez kapılarını açtı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu istihdama katkı sağlamak amacıyla bu yıl altıncısı düzenlenen Antalya İstihdam Fuarı’nın (ANİF) açılışını gerçekleştirdi.

14 Mart 2019 Perşembe 17:59
Antalya’da istihdam fuarı ANİF, 6’ncı kez kapılarını açtı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu istihdama katkı sağlamak amacıyla bu yıl altıncısı düzenlenen Antalya İstihdam Fuarı’nın (ANİF) açılışını gerçekleştirdi.Geçen hafta dünyanın en önemli fuarlarından olan, Uluslararası Turizm Borsası Fuarı (ITB) ve Moskova Uluslararası Turizm Fuar’na (MITT) katıldığını ve fuarlar boyunca gözlemlediklerini aktaran Vali Münir Karaloğlu, “Antalya’da 2019’da hem Alman pazarı hem Rus pazarı bakımından bütün zamanların rekorunu kıracağız. " dedi.


Bu yıl 6’ncısı düzenlenen Antalya İstihdam Fuarı’na Vali Münir Karaloğlu’nun yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, oda başkanları, kamu kurum ve kuruluşları ve pek çok vatandaş katıldı.


İşsizlik ve istihdamın Türkiye’nin ve hükümetin en önemli meselelerinden olduğuna değinen Vali Karaloğlu, “Biz Antalya olarak istihdama destek vermek, işsizlik oranlarını düşürmek üzere yoğun çalışmalar içindeyiz. Hem hükümetimizin hem kamu kurumlarımız, Antalya Büyükşehir Belediyemizin ve iş insanlarımızın her daim yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Önemli olan daha çok insanımızın ve gencimizin iş sahibi olması ve sofrasına aş, ekmek götürebilmesidir, bütün hedefimiz budur” dedi.


“SSK prim ve vergiler devlet tarafından ödenecek”


2017’de cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde istihdam seferberliğinin başlatıldığına vurgu yapan Vali Münir Karaloğlu, “Biz 2017 yılında 184 bin yeni istihdam yaratarak Türkiye de 2’nci ama nüfusla orantılandığında da 1’nci olmuştuk. 2018’de 165 bin yeni istihdam oluşturduk. 15 gün önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde, bakanlarımızın katılımı ile yeni bir istihdam seferberliği başlatıldı. İstihdama yeni teşvikler var. En önemli teşvik nisan ayının 30’una kadar 2018 ortalamasına göre yeni istihdam sağlayan işverenimizin, hem maaş hem SSK pirimleri hem de vergileri devlet tarafından ödenecek. 12 ay çalıştırmak koşuluyla ilk 3 ayını sıfır maliyetle çalıştıracaklar. İşverenler alacağı elemanları erkenden alırlarsa ilk üç ayında maaş, SSK, vergisi devletten daha sonrasında da SSK ve vergisi devlet tarafından ödenmeye devam edecek. Bir elemana yıllık 19 bin 414 liralık teşviki var. Eğer işe aldığınız kadınsa ve gençse bu teşvik 15 aya yükseliyor ve yıllık teşvik 25 bin lirayı buluyor” ifadelerini kullandı.


“2019’ da tüm zamanların turizm rekorunu kıracağız”


Geçen hafta dünyanın en önemli fuarlarından olan, Uluslararası Turizm Borsası Fuarı (ITB) ve Moskova Uluslararası Turizm Fuar’na (MITT) katıldığını ve fuarlar boyunca gözlemlediklerini aktaran Vali Münir Karaloğlu, “Antalya’da 2019’da hem Alman pazarı hem Rus pazarı bakımından bütün zamanların rekorunu kıracağız. Ön rezervasyonlara ve fuarlardaki Antalya destinasyonuna olan ilgi ve alakaya baktığımızda güzel bir sezonun geldiğini görebiliyoruz. Bir olumsuzluk yaşanmazsa 2019’dan bizim beklentimiz çok yüksek. İşte bunun için iş insanlarımızın ellerini çabuk tutmasını ve teşviklerden bir an önce istifade etmelerini istiyoruz. Gençlerimizin de bir an önce iş sahibi olmalarını arzu ediyoruz ve bu konuda bize destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.


“Kurumlar çalıştıracak eleman bulamıyor”


İŞKUR’un işveren ve çalışanları bir araya getirmenin yanı sıra iş yeri eğitimleri ve meslek kursları da verdiğine değinen Vali Münir Karaloğlu, “İş insanlarımız bizden talep etsinler, hem iş başı eğitimleri verelim hem de meslek eğitimleri verelim. Teşvikler halen devam ediyor. Ülkemizde sanki işsizlik çok yüksekmiş gibi dururken, diğer taraftan şu anda havaalanında yer hizmetleri yapan şirketler çalıştıracak eleman bulamıyorlar. Bir iş beğenmemezlik var. Bu yüzden meslek kurslarına meslek eğitimlerine çok önem veriyoruz. Mesleğiniz olmayabilir gelin biz sizi eğitelim. Meslek sahibi yapalım” dedi.


Antalya İstihdam Fuarı’na katılım gösteren kuruluşlara ve firmalara teşekkür eden Vali Münir Karaloğlu, kurdele kesiminin ardından beraberindeki heyet ile fuar stantları gezdi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 17:59
  1. doğa

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