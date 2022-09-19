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Yerel Antalya'da iki grup arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
Yerel

Antalya'da iki grup arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı

Edinilen Antalya gelişmesine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 02:49:00 -
Antalya'da iki grup arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

Side Mahallesi 1003 sokakta iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptakiler ellerinde bıçak ve soplarla birbirine saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma eve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bıçak ve sopayla yaralanan 7 kişi ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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