Antalya'da hırsızlık şüphelileri yakalandı
Bir iş yerinden cep telefonu çaldığı öne sürülen 2 turist tutuklandı23 Ağustos 2019 Cuma 21:18
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir iş yerinden cep telefonu çaldığı öne sürülen 2 turist tutuklandı.
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çağlayan Mahallesi'nde bir iş yerinden cep telefonu çalınması üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerinden eşkalleri belirlenen Azerbaycan uyruklu A.Z.E. ile Özbekistan uyruklu A.O. gözaltına alındı. A.O’nun üzerinden çalıntı cep telefonunun çıktığı öne sürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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