Antalya'da heyelandan kapanan yol ulaşıma açıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde heyelandan kapanan yol ulaşıma açıldı.

Şiddetli yağış sonrası meydana gelen heyelandan dolayı Bademli Mahallesi Boriçi mevkisinde yol ulaşıma kapandı.

Akseki Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, heyelan nedeniyle büyük kayaların düştüğü yolu, temizleyerek ulaşıma açtı.

İlçe Belediye Başkanı İbrahim Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son zamanlarda bölgenin aşırı yağış almasından dolayı, hem sel hem de heyelan oluştuğunu söyledi.

Bölgede oluşan herhangi bir olumsuzluğa hemen müdahale ettiklerini belirten Özkan, "Vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması adına titizlikle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Akseki Belediyesi olarak sel baskınları ve heyelanlara karşı her zaman hazırlıklıyız." dedi.