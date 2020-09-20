Antalya'da hayvanseverlerin buluştuğu "PETZOO" fuarı sona erdi

ANTALYA (AA) - Antalya'da hayvan ürünleri üreticileri ve hayvanseverleri buluşturan "PETZOO" Akdeniz Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı sona erdi.

EXPO Antalya Fuar Alanı'nda açılan ve kedi, köpek, tavuk, kuş, balık benzeri birçok evcil hayvan türüne dair yeni ürün ve hizmetlerin yer aldığı fuarda, mama, yem, oyuncak, kozmetik, bakım, destekleyici sağlık, temizlik ürünleri, kum, akvaryum, özel kıyafetler ve aksesuarlar hayvan sahiplerinin beğenisine sunuldu.

PETZOO Fuarlarının Organizatörü Ulusal Fuarcılık Genel Müdürü Selçuk Çetin, AA muhabirine, fuarın 4 gün sürdüğünü ve fuarda ihracatı yapılan aksesuarların, dernek ile federasyonların ırk tanıtımlarının yapıldığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kurallarına uyarak fuar alanına belirli sayıda ziyaretçiyi aldıklarını anlatan Çetin, "Tarım ve Orman Bakanlığının bildirmiş olduğu Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı önlemler aldık. 4 gün boyunca 6-7 bin kişiyi ağırladık. Yurt dışından katılımcılarımız da oldu." diye konuştu.

Fuara katılan Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu Başkanı Oğuz Özkaya da fuarın son derece yararlı olduğunu ifade etti.







