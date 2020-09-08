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Aktüel Antalya'da havadan yapılan denetimlerde 222 sürücüye ceza kesildi
Aktüel

Antalya'da havadan yapılan denetimlerde 222 sürücüye ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-09-08 15:41:48 -
Antalya'da havadan yapılan denetimlerde 222 sürücüye ceza kesildi

ANTALYA (AA) - Antalya'da havadan yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymadığı tespit edilen 222 sürücüye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4-7 Eylül tarihlerinde kent trafiği havadan helikopter ve drone ile denetlendi.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, denetim faaliyetlerinin etkin gerçekleştirilmesi ve sürücülerdeki yakalanma riski duygusunun sürekli üst düzeyde tutulması amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde, "sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolunda zorunlu haller dışında duraklamak, park etmek" gibi ihlaller tespit edildi.

Denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen 222 sürücüye para cezası uygulandı.

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