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Aktüel Antalya'da haklarında farklı suçlardan hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı
Aktüel

Antalya'da haklarında farklı suçlardan hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 20:45:48 -
Antalya'da haklarında farklı suçlardan hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D'yi, düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Ekipler, Emek Mahallesi'nde yaptıkları çalışmada ise "Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yer temin etmek" suçunun da aralarında bulunduğu 4 dosyadan aranan ve hakkında kesinleşen 6 yıl 8 ay hapis ile 4 bin 800 lira adli para cezası bulunan M.E.Y'i yakaladı.

Cezaevinden firar, sahte kimlik bulundurma, hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu kullanmak gibi 13 ayrı suçtan 14 yıl hapis cezasıyla aranan A.T'nin de ilçede olduğunu tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. A.T. gözaltına alındı.

Bu kişiler, çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.


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