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Aktüel

Antalya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-22 09:16:50 -
Antalya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY ile bağlantısı belirlenen ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda M.A.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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