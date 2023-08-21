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Yerel Antalya'da Güven Huzur uygulaması: Aranan 11 firari yakalandı
Yerel

Antalya'da Güven Huzur uygulaması: Aranan 11 firari yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-08-21 07:05:00 -
Antalya'da Güven Huzur uygulaması: Aranan 11 firari yakalandı

Ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Türkiye Güven Huzur Uygulaması Antalya'da gece 95 ekip ve 370 personelin katılımıyla yapıldı.

İHA'lar ve hassas burunlu narkotik köpeklerinin de destek verdiği uygulamalarda yaklaşık 4 bin kişi sorgulanırken 883 araç kontrol edildi. Aranan 11 firari de polis tarafından yakalandı.

Uygulamanın vatandaşların yoğun bulundukları yerlerde başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik olduğu bildirildi.

Antalya'da yapılan uygulamaya Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Trafik, Bölge Trafik, İnsansız Hava Araçları, Çevik Kuvvet ve Deniz Limanı Şube Müdürlüklerimiz başta olmak üzere İlçe Emniyet Müdürlük/Amirlikleri ve diğer birimlerden de personel takviyesi ile toplam 95 ekip ve 370 personel katıldı.

Uygulamada 3 bin 803 şahıs sorgulanırken arandığı tespit edilen 11 firari yakalandı. Muhtelif miktarda narkotik maddenin de ele geçirildiği uygulamada 4 kişiye adli idari işlem yapıldı. Trafik yönünden 884 araç kontrol edilirken 57 araca cezai işlem uygulanarak 5 araç trafikten men edildi.

Uygulamada ayrıca 18 işyeri denetlendi, 45 okul çevresi, 64 park ve bahçe ile 19 metruk bina kontrol edildi.

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