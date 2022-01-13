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Yerel Antalya'da gölete dönen yolda kürek çekti
Yerel

Antalya'da gölete dönen yolda kürek çekti

Antalya'da 5 gündür yağan şiddetli yağmurlar nedeniyle mazgallar tıkandı, yollar ve boş araziler gölete döndü. Botunu şişiren bir vatandaş, oluşan gölette kürek çekerken, başka bir vatandaş ise yolda yüzmeye çalıştı.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 06:04:00 -

Günlerdir etkili olan yağmur, Antalya'da yaşamı önemli ölçüde etkiledi. Boş araziler, mazgalı tıkanan yollar gölete dönüştü. Dün gece etkisini ara ara artıran yağmur, Muratpaşa ilçesinin Lara bölgesinde arazileri gölete çevirdi.

Gölete dönen arazide kürek çekti

Bir genç, botunu şişirip gölete dönen alanda kürek çekti. "Hakkı abi balığa gelmiyor musun?" diyen gence, diğeri "Okan hava çok kötü, müşterilerimizin teknelerini kontrol et batmasın" diye seslendi. Görüntü çeken kişi, "Mahalle arasında batma tehlikesi yaşayan tekneleri çekiyoruz. Oğlum şu arsada botla gezmedim deme işte" sözleri kamera kaydına yansırken, "Sahil güvenlik geliyor" esprisi ile güldüler.

Yolda yüzmeye çalıştı

Yine Lara bölgesinde bir kişi de yolda yüzmeye çalıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde adamın kulaç atmasını görüntüleyen kişinin kahkahaları güldürdü. Antalya kent merkezine son 5 günde metrekareye 196.7, Antalya Havalimanı'na 248.6 kilogram yağış düştü.

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