Antalya’da geri dönüşüm tesisi alev alev yandı, gökyüzü siyaha büründü

Antalya’da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangında havaya çıkan dumanlar adet gökyüzünü kapladı. Kimsenin yaralanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi. Vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı.

Yangın, sabah saat 06.30 sıralarında Kepez ilçesi Zeytinlik Mahallesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Tesiste bulunan plastik ürünlerin yandığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında geri dönüşüm tesisi yakınında bulunan bir serada yandı. Kimsenin yaralanmadığı olayda tesiste büyük çapta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Yangın anında çıkan dumanlar ise adeta gökyüzünü kapladı. Yangının çıkışına yönelik itfaiye ve polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.