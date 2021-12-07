Antalya’da fırtına ne kadar sürecek? Antalya’da lodos kaç gün sürecek? Antalya’da yarın hava nasıl olacak?

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da etkili olan lodos şimdi de Antalya’yı vuruyor. Antalya fırtına kaç gün sürecek? Antalya’da etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar şiddetli fırtınanın ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Antalya fırtına ne zaman biter?

Antalya'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Döşemealtı'nda metrekareye düşen yağış miktarı 183 kilograma ulaştı, Kemer'de ise rüzgarın saatteki hızı 130 kilometreyi aştı. Antalya'da akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak, sokak ve caddelerde su birikintilerine neden oldu.

Bazı bölgelerde trafik aksadı. Konyaaltı, Muratpaşa, Döşemealtı ve Kumluca ilçelerinde kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi. Bazı araçların üzerine levhalar ve ağaçlar düştü. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin dış cephesinde şiddetli fırtına ve sağanaktan dolayı hasar oluştu.

Liman ve Sarısu mahallelerinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, araçlar yolda kaldı. Bazı yolları kapatan polis ekipleri, buralarda araç girişlerine izin vermiyor. Şiddetli fırtına nedeniyle Yat Limanı'ndaki bazı tekneler su aldı, bir tekne de battı. Serik ilçesi Acısu Deresi'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Boğazkent Ovası ile tarım alanlarını su bastı.

Antalya'da uçak seferleri yapılıyor mu?

Öte yandan, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 45 istasyonda 600 personelle ihbarlara müdahale için hazır bekliyor. Kuvvetli rüzgar ve sağanaktan hava yolu trafiği de etkilendi. Sabah Antalya'dan İstanbul'a yapılması planlanan uçuş programı iptal edildi. İstanbul'dan Antalya'ya gelecek 3 uçak ise Dalaman ve Konya'daki havalimanlarına yönlendirildi.

Antalya’da fırtına ne kadar sürecek?

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, bölgenin dün itibarıyla Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine girdiğini, fırtına ve yağış uyarılarının peş peşe sürdüğünü söyledi. Döşemealtı'nda metrekareye düşen yağış miktarının 182,8 kilograma ulaştığını anlatan Gültekin, "Rüzgarın hızı Kemer'de 130,3 kilometreye ulaştı. Bu ciddi şekilde çatı uçmalarına, ağaç devrilmelerine de yol açabiliyor. Yağış ve rüzgar önümüzdeki saatlerde de devam edecek. Yarın sabaha karşı yağışın ve rüzgarın etkisini kaybetmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Antalya’da yarın hava nasıl olacak?

Yarın daha sakin bir havaya uyanılacağına değinen Gültekin, "Bulutlar denizden gelip, karayı vurdu. Vurdukça hem kuvvetli yağış hem kuvvetli rüzgara yol açıyor. Rüzgarın saatteki hızı 130 kilometreye ulaşıyor ve ciddi bir tahribata neden olabiliyor. Bugün dışarıda işi olmayanların içeride durmalarının hem can güvenliği açısından hem de trafiğin yoğunluğunu azaltmak için çok faydalı ve yararlı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.