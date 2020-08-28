Antalya'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
ANTALYA (AA) - Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, FETÖ/PDY'nin "Isparta'nın Yalvaç ilçesi kadın sorumlusu" olduğu ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan F.G'yi, Muratpaşa ilçesindeki hücre evinde yakaladı.
F.G. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.