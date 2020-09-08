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Aktüel Antalya'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı
Aktüel

Antalya'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 15:14:27 -
Antalya'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da FETÖ'ye üye oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 6'sı serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt mensuplarının deşifre edilerek yakalanması çalışmaları kapsamında 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

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