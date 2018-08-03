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Antalya'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Antalya'da, yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 16 zanlı gözaltına alındı.

03 Ağustos 2018 Cuma 12:48
Antalya'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütle bağlantısı olduğu öne sürülenleri yakalamak için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11'i örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 16 zanlı gözaltına alındı.

Yakalananlar arasında örgütle irtibatlı olduğu gerekçesiyle kapatılan Antalya Girişimci İşadamları Derneğinde farklı zamanlarda yönetim ve denetim kurulu üyeliği yaptığı belirlenen 6 iş adamının da bulunduğu öğrenildi.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramada, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Adreslerinde bulunamayan 2 zanlı aranıyor.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 12:48
  1. Antalya
  2. fetö
  3. bylock

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