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Yerel Antalya'da feci kaza! Tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 22 yaralı
Yerel

Antalya'da feci kaza! Tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 22 yaralı

Antalya’da tur otobüsünün yan yatması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere 1 turist hayatını kaybederken, 22 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 20:19:00 - 2022-06-14 20:39:27

Antalya’nın Korkuteli ilçesi ile Fethiye karayolunda tur otobüsünün yan yatması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere 1 turist öldü, 22 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 18.30 sıralarında Korkuteli Fethiye karayolunda meydana geldi. Denizli’den, Antalya’ya doğru giden tur otobüsü Karaman mevkisinde devrildi.

1 turist hayatını kaybetti

Kazada 5 farklı ülkeden turist olarak geldiği belirlenen 20 yolcudan biri olay yerinde hayatını kaybetti, 2’si rehber, 1 şoför yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Yaralılar ambulanslarla özel hastane ve Korkuteli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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