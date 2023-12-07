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Yerel Antalya'da evde çıkan yangında baba engelli oğlunu...
Yerel

Antalya'da evde çıkan yangında baba engelli oğlunu...

Yeniakit Publisher
2023-12-07 14:44:00 -
Antalya'da evde çıkan yangında baba engelli oğlunu...

Antalya'da, koruma altındaki tarihi evde elektrikli sobanın devrilmesiyle çıkan yangında Cumali Çiftçi, eli yanan tekerlekli sandalyedeki engelli oğlu Cengizhan'ı çıkarıp arka bahçeye aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Antalya'da, koruma altındaki tarihi evde elektrikli sobanın devrilmesiyle çıkan yangında Cumali Çiftçi, eli yanan tekerlekli sandalyedeki engelli oğlu Cengizhan'ı çıkarıp arka bahçeye aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi 450'nci Sokak'taki koruma altındaki tarihi evde, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Hem iş yeri hem de ev olarak kullanılan 2 katlı tarihi yapıdan duman yükseldiğini gören Cumali Çiftçi, tekerlekli sandalyedeki bedensel engelli oğlu Cengizhan'ı arka bahçede güvenli noktaya çıkardı.

Durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren Çiftçi, yangına müdahale etti ancak sonuç alamadı. Adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, tarihi mahallenin yollarının dar olmasından dolayı eve ulaşmakta zorlandı. Ekipler hortum çekip, ahşap yapıya ulaşarak söndürme çalışmalarına başladı. İtfaiyeciler, yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla yangını söndürüp, soğutma işlemlerini sürdürdü. Ekipler, yapının çökme ihtimaline karşı da şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri arka bahçede güvenli noktada olan engelli Cengizhan Çiftçi'yi binadan uzaklaştırdı. Ekipler, güvenli şekilde çıkardıkları Çiftçi'yi sağlık görevlilerine teslim etti. Elinden yaralanan Cengizhan Çiftçi, ilk müdahalesinin yapılması için sedyeyle ambulansa alındı. Yangından dolayı korktuğunu söyleyen Cengizhan Çiftçi, "Babamla birlikte yaşıyorum. Yangın, elektrik sobanın devrilmesiyle çıktı" dedi.

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