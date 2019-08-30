Antalya'da "elektronik sigara" operasyonu!
Antalya'da gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak elektronik sigara ve likit ele geçirildi.30 Ağustos 2019 Cuma 17:00
Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,Kepez ilçesindeki evde elektronik sigara imalatının yapıldığı bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda çok sayıda elektronik sigara ve likiti ele geçirdi.
Operasyonda T.A, Ö.A, ve E.Y. gözaltına alındı.
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