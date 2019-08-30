Antalya'da "elektronik sigara" operasyonu! Antalya'da gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak elektronik sigara ve likit ele geçirildi.

Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,Kepez ilçesindeki evde elektronik sigara imalatının yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda çok sayıda elektronik sigara ve likiti ele geçirdi. Operasyonda T.A, Ö.A, ve E.Y. gözaltına alındı.

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